15 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren ancak TFF'nin belirlediği harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Oyuncu arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız ismin yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 15.01.2020 00:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 09:22
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