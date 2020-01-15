15 Ocak 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren ancak TFF'nin belirlediği harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Oyuncu arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız ismin yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 00:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 09:22
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, transferde kötü günler geçiriyor.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu

3 bölgeye takviye yapması beklenilen sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu

Ancak TFF tarafından uygulanan limit nedeniyle transfer izni çıkmayan Sarı-Kanaryalar, Falette'nin lisansını çıkartamadı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı ve alternatifi olmaması nedeniyle sol bek transfer için uzun süredir yoğun çalışmalar yürüten Süper Lig devi, bir kötü haberle daha sarsıldı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu

Milan'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncu satışını gerçekleştirir gerçekleştirmez Rodriguez'i kadrosuna katacaktı.

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