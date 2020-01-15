Max Kruse: İyi ki Türkiye'deyim

Kısa sürede ülkeye uyum sağlayan Max Kruse, “Burayı tercih ettiğim için hiç pişman değilim. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum” açıklamasında bulundu.

Yaşadığı sakatlığın ardından kısa sürede kendine gelen ve Antalya kampında öne çıkan isimlerden olan Max Kruse, ülkesinde konuştu. "İyi ki Türkiye'deyim" diyen Alman yıldız, "Burayı tercih ettiğim için hiç pişmanlık duymadım. Futbolun dışında da İstanbul'da çok iyi vakit geçiriyorum. Daha önce de söylediğim gibi Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'DE BIRAKACAĞIM'

Yalnızca Fenerbahçe değil diğer takım taraftarlarının da kendisine büyük ilgi gösterdiğini kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, "Sokakta ya da alışveriş merkezinde müthiş bir ilgiyle karşılaşıyorum. Daha uzun yıllar futbol oynamak istiyorum ve bu süreci Fenerbahçe'de tamamlamayı hedefliyorum. Futboldan sonra da fırsat verilmesi halinde bu camiada seve seve görev yaparım" açıklamasında bulundu.