Max Kruse: İyi ki Türkiye'deyim
Kısa sürede ülkeye uyum sağlayan Max Kruse, “Burayı tercih ettiğim için hiç pişman değilim. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum” açıklamasında bulundu.
Yaşadığı sakatlığın ardından kısa sürede kendine gelen ve Antalya kampında öne çıkan isimlerden olan Max Kruse, ülkesinde konuştu. "İyi ki Türkiye'deyim" diyen Alman yıldız, "Burayı tercih ettiğim için hiç pişmanlık duymadım. Futbolun dışında da İstanbul'da çok iyi vakit geçiriyorum. Daha önce de söylediğim gibi Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
'FENERBAHÇE'DE BIRAKACAĞIM'
Yalnızca Fenerbahçe değil diğer takım taraftarlarının da kendisine büyük ilgi gösterdiğini kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, "Sokakta ya da alışveriş merkezinde müthiş bir ilgiyle karşılaşıyorum. Daha uzun yıllar futbol oynamak istiyorum ve bu süreci Fenerbahçe'de tamamlamayı hedefliyorum. Futboldan sonra da fırsat verilmesi halinde bu camiada seve seve görev yaparım" açıklamasında bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...