15 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Max Kruse: İyi ki Türkiye'deyim

Max Kruse: İyi ki Türkiye'deyim
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.01.2020

Kısa sürede ülkeye uyum sağlayan , “Burayı tercih ettiğim için hiç pişman değilim. ’de olduğum için çok mutluyum” açıklamasında bulundu.

Yaşadığı sakatlığın ardından kısa sürede kendine gelen ve kampında öne çıkan isimlerden olan , ülkesinde konuştu. "İyi ki 'deyim" diyen Alman yıldız, "Burayı tercih ettiğim için hiç pişmanlık duymadım. Futbolun dışında da 'da çok iyi vakit geçiriyorum. Daha önce de söylediğim gibi 'de olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'DE BIRAKACAĞIM'

Yalnızca Fenerbahçe değil diğer takım taraftarlarının da kendisine büyük ilgi gösterdiğini kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, "Sokakta ya da alışveriş merkezinde müthiş bir ilgiyle karşılaşıyorum. Daha uzun yıllar oynamak istiyorum ve bu süreci Fenerbahçe'de tamamlamayı hedefliyorum. Futboldan sonra da fırsat verilmesi halinde bu camiada seve seve görev yaparım" açıklamasında bulundu.

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