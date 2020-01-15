15 Ocak 2020, Çarşamba
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Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber
Giriş Tarihi: 15.01.2020
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Hasan Ali Kaldırım'ın ikinci yarının ilk maçında da tribünde olması bekleniyor. Kasığındaki sakatlık henüz geçmeyen tecrübeli futbolcu, idmanlarda da takımdan ayrı çalışıyor.
Kendisine verilen özel programı uygulayan Hasan'ın 19. haftadaki Başakşehir karşılaşmasına yetişeceği belirtiliyor.
BOCA'NIN ISLA İNADI
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden olan Mauricio Isla için Boca Juniors pusuda... Uzun süredir Şilili futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Arjantin ekibi, bir kez daha sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Boca'nın düşük bir bedelle 31 yaşındaki sağ beke imza attırmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe Yönetimi'nin 2 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifada edildi.
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