15 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber

Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.01.2020

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan 'ın ikinci yarının ilk maçında da tribünde olması bekleniyor. Kasığındaki sakatlık henüz geçmeyen tecrübeli futbolcu, idmanlarda da takımdan ayrı çalışıyor.

Kendisine verilen özel programı uygulayan Hasan'ın 19. haftadaki karşılaşmasına yetişeceği belirtiliyor.

BOCA'NIN ISLA İNADI

'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden olan için pusuda... Uzun süredir Şilili futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Arjantin ekibi, bir kez daha sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Boca'nın düşük bir bedelle 31 yaşındaki sağ beke imza attırmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe Yönetimi'nin 2 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifada edildi.

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