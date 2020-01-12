12 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eşi resmen açıkladı

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. FFP nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerde Adil Rami, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Miha Zajc gibi isimlerin takımdan ayrılması beklenirken, yıldız futbolcunun eşinden flaş bir transfer açıklaması geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 15:16
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eşi resmen açıkladı

Sezona hızlı bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla ligin ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eşi resmen açıkladı

İkinci yarının başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk olarak Gineli stoper Simon Falette'yi kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eşi resmen açıkladı

Falette'in ardından bir stoper transferi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, sol bek ve forvet bölgelerine yapacağı takviyelerle ara transfer dönemine noktayı koymak istiyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eşi resmen açıkladı

Bu doğrultuda adı Ricardo Rodriguez, Welinton ve Choupo-Moting gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen birçok oyuncusuyla da yollarını ayırarak transfer için bütçe yaratmayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eşi resmen açıkladı

Sarı-lacivertliler, forma şansı bulamayan futbolcular Miha Zajc, Adil Rami, Mehmet Ekici ve Alper Potuk gibi isimleri elinden çıkarmak isterken, sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yolda...

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