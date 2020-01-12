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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eşi resmen açıkladı
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. FFP nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerde Adil Rami, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Miha Zajc gibi isimlerin takımdan ayrılması beklenirken, yıldız futbolcunun eşinden flaş bir transfer açıklaması geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 12.01.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 15:16
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