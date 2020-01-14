14 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Golcü yıldızdan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Alanyaspor formasıyla ilk yarıda 12 gol atan Senegalli forvetin sözleri, Muriç'e alternatif arayan F.Bahçe'ye mesaj olarak algılandı.

Golcü yıldızdan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.01.2020

'nin transfer listesinde yer alan Alanyasporlu , yeni maceralara açık olduğunu söyledi.

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