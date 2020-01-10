10 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe pas çalışması yaptı

Fenerbahçe pas çalışması yaptı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2020

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren , bu sabah yaptığı antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmanın ilk yarım saati, basına açık yapıldı. Futbolcular antrenmanın basına açık bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanda kaptan Emre Belözoğlu yer almazken hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Öte yandan, Ersun Yanal, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle idmanı takip eden basın mensuplarını kutladı.

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