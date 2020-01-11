11 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Komşu’da Mak sesleri

Komşu’da Mak sesleri
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Yunanistan'da gündem Robert Mak… Yunan basını, PAOK'ta kiralık oynayan Slovak oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya attı.

Yunanistan'da gündem Robert Mak… Yunan basını, PAOK'ta kiralık oynayan Slovak oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya attı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 'ın görüşmelere başladığını yazıldı. F.Bahçe ile de adı anılan Mak'ın bonservisi Rus ekibi Zenit'te bulunuyor.

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