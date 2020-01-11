Komşu’da Mak sesleri

Yunanistan'da gündem Robert Mak… Yunan basını, PAOK'ta kiralık oynayan Slovak oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya attı.

Yunanistan'da gündem Robert Mak… Yunan basını, PAOK'ta kiralık oynayan Slovak oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya attı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla Beşiktaş'ın görüşmelere başladığını yazıldı. F.Bahçe ile de adı anılan Mak'ın bonservisi Rus ekibi Zenit'te bulunuyor.