10 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da Westermann sevinci

Fenerbahçe Beko'da Westermann sevinci
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2020

’nun sezon başında Litvanya ekibi ’tan ettiği , son haftalardaki performansıyla teknik ekibin ve taraftarların yüzünü güldürüyor.

Euroleague'de sezona istediği gibi başlayamayan , son iki haftada deplasmanda gelen ve galibiyetleriyle birlikte rahat bir nefes aldı. Sezon başında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu doğrultuda önemli transferlere imza atan sarı-lacivertli ekipte takımın kötü gidişatı ile birlikte eleştirilen oyuncuların başında Fransız oyun kurucu geliyordu. 27 yaşındaki oyuncu, son haftalardaki performansı ile Fenerbahçe'nin Euroleague'de üst üste aldığı deplasman galibiyetlerinde takıma verdiği katkı ile beğeni topladı.

TEK MAÇTA SEZON TOPLAMINI GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe Beko'nun dün akşam deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 79-65 mağlup ettiği maçta Leo Westermann, şu ana kadar sarı-lacivertli forma altında en iyi performansını sergilerken dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. Baskonia Vitoria Gasteiz mücadelesi öncesinde geride kalan 17 haftada Euroleague'de 11 maçta süre alan Westermann, toplamda sadece 19 sayı üretirken maç başı 1.11 sayı ortalaması yakalamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, dün oynanan Baskonia mücadelesinde ise 21 sayı üreterek hem takımının en skorer ismi oldu hem de geride kalan haftalarda attığı sayıyı tek bir maçta geçmeyi başardı.

REKOR GELDİ

Öte yandan, Westermann, dünkü karşılaşmada iki de rekor kırdı. Ürettiği 21 sayıyı 7/8 üçlük isabeti üzerinden bulan Westermann, en çok üç sayı isabeti bulduğu mücadeleyi geride bıraktı. Fransız oyun kurucu ayrıca dün Baskonia potasına bıraktığı 21 sayıyla da Euroleague'de en çok sayı attığı maçı oynadı.

LİGDE DE PERFORMANSINI YUKARI ÇEKTİ

Leo Westermann, Euroleague'in yanı sıra ING Süper Ligi'nde de son haftalarda göz dolduruyor. Fenerbahçe Beko'nun son iki haftada aldığı Büyükçekmece Basketbol ve Frutti Extra Bursaspor galibiyetlerinde önemli pay sahibi olan deneyimli oyuncu, bu iki maçta toplamda 29 sayı üretti ve 8 de asist yaptı.

F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı! haberin devamı

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