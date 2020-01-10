10 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! 1.5 yıllık sözleşme

Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, ilk olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'i renklerine bağladı. Gineli stoperin imzasının ardından takviye çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona yakın... Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla 1.5 yıllık anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 09:14
  • 1
  • 17
Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! 1.5 yıllık sözleşme
Transferde önceliği savunma bölgesine veren Fenerbahçe'de somut gelişmeler yaşanmaya başladı. Stoper bölgesini Simon Falette'yle güçlendiren sarı-lacivertliler sol bek transferinde de mutlu sona artık çok yaklaştı.
  • 2
  • 17
Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! 1.5 yıllık sözleşme
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısında defans hattından kaynaklanan bireysel hatalar nedeniyle kalesinde birçok gol görmüştü.
  • 3
  • 17
Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! 1.5 yıllık sözleşme
Savunma hattında istikrarı bir türlü oturtamayan Fenerbahçe'de yenilen basit goller beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirdi.
  • 4
  • 17
Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! 1.5 yıllık sözleşme
Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler topladığı 31 puanla 4. sırada yer aldı.
  • 5
  • 17
Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! 1.5 yıllık sözleşme
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de gözler tamamen ara transfer döneminde yapılacak olan takviyelere çevrilmişti.
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör