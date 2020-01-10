10 Ocak 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! 1.5 yıllık sözleşme
Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, ilk olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'i renklerine bağladı. Gineli stoperin imzasının ardından takviye çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona yakın... Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla 1.5 yıllık anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.01.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 09:14
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