Fenerbahçe'de Falette'in ardından bir imza daha! 1.5 yıllık sözleşme

Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, ilk olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'i renklerine bağladı. Gineli stoperin imzasının ardından takviye çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona yakın... Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla 1.5 yıllık anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı iddia edildi. İşte detaylar...