07 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Joffrey Lauvergne Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı

Joffrey Lauvergne gelecek kararını açıkladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu , hesabından yaptığı açıklama ile sarı lacivertli takımda kalacağını açıkladı.

Beko'da oynadığı süre boyunca kendisinden beklentileri karşılayamayan ve uzun bir süreyi sakatlıkla geçiren , Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Partizan'a gideceği iddialarına yanıt verdi.

hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Lauvergne, "Partizan Kulübü'ne ve başkan Ostoja Mijailovic'e son dönemdeki ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Yollarımızın tekrar kesişeceğinden ve eve döneceğimden eminim. Ancak ben şu anda Fenerbahçe Beko oyuncusuyum ve buradaki kariyerime motive oldum. Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım" ifadelerine yer verdi.

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