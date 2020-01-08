08 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe, Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda en çok puan (10) toplayan takım oldu.
İstatistik kralı Fenerbahçe!
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Süper Lig'de ilk yarıyı topkadığı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, birçok önemli istatistikte rakiplerini solladı, zirveye çıktı. İşte o istatistikler...
Fenerbahçe, Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda en çok puan (10) toplayan takım oldu.
En fazla net gol pozisyonu kaçıran takım Fenerbahçe.
Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım Fenerbahçe.
En fazla isabetli pas yapan takım.
Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Fenerbahçe.
İlk yarıda kalecisine en fazla pas veren oyuncu Fenerbahçeli Zanka.
Ligde en fazla oyuncusu gol atan takım Fenerbahçe.
Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gole sebep olan takımlar Fenerbahçe ve Antalya.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...