07 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın canı sıkkın

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın canı sıkkın
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Transfer çalışmalarının ağırdan gitmesi teknik heyetin bir hayli canını sıkıyor. Transfer dönemi başlamasına karşın istediği oyuncuları takıma dahil edemeyen , ikinci yarı hazırlıklarında umutsuz bir tablo ile baş başa kaldı.

Yanal, sol stoper ve sol bek transferlerinin gerçekleşmemesinden yakınırken, hala netleşen bir durum olmadı. Usta hoca, takımda bulunan sakatların iyileşmemesinden dolayı da bir an önce yeni oyuncuların kampa katılmasını istiyor. Sakatlıkları süren Zajc, Hasan Ali ve Moses'ın Antalya'ya gelememesi 2. yarı için kafa karışıklığı yaratırken, yerlerine bir an önce yeni oyuncuların takviye edilmesi ve alışma sürecinin kampta atlatılması hedefleniyor.

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