07 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3'lü harekat

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar sol bek, stoper ve santrfor bölgeleri için yoğun bir uğraş veriyor. Vedat Muriç'in yanına mutlaka bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de transferi bizzat asbaşkan Semih Özsoy yürütüyor. Öyle ki Özsoy, yıldız ismin babasıyla görüşmeyi sağladı. Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi Beşiktaş'ı kızdıracak cinsten... İşte flaş transfer gelişmesinin detayları | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 02:01 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 07:33
  • 1
  • 22
Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3'lü harekat

Transferde önceliği savunma bölgesine veren Fenerbahçe'de hücum hattının da güçlendirilmesi gündeme geldi... Buna göre düğmeye basan sarı-lacivertli kurmaylar bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

  • 2
  • 22
Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3'lü harekat


Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımdaki eksik bölgeleri belirlemişti.

  • 3
  • 22
Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3'lü harekat

Hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar sol bek, stoper ve santrfor transferlerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor.

  • 4
  • 22
Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3'lü harekat

Buna göre hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe yönetimi ilk olarak stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

  • 5
  • 22
Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3'lü harekat

Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Simon Falette transferini kiralık olarak bitirdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör