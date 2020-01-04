04 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Romarinho dünden razı

Romarinho dünden razı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.01.2020

'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte ara dönemi için çalışmalarını hızlandıran 'nin Brezilya'nın Fortaleza takımından Romarinho ile ilgilendiği iddia edildi.

Sambacının menajeri Duarte, beklemede olduklarını belirterek, "Teklif geldiğinde, Fortaleza yönetim kurulu ile konuşacağız. Hem kulüp için hem oyuncu için en iyisini bulmaya çalışacağız" dedi. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen 25 yaşındaki Romarinho, Serie A'da bu sezon 3 gol,4 asist üretti.

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