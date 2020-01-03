03 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko James Nunnally'i kadrosuna kattı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 Giriş Tarihi: 03.01.2020

, daha önce sarı lacivertli formayı terleten 'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

" Erkek Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California'da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally'e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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