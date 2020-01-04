04 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Taraftar şampiyon sıra...

Taraftar şampiyon sıra...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Süper Lig'de ilk yarı seyirci rakamları belli oldu. , ’nda ilk yarıda 8 maçta 38 bin 901 seyirci ortalaması yakalayarak ilk sırada yer aldı.

geçen sezon başlayan yükselişini devam ettirerek seyirci ortalamasında yine ilk sırada yer aldı. Sarılacivertliler, 'nda oynadığı 8 maçta, 38 bin 901 seyirci ortalaması elde etti. Kanarya geçen sezon da 35 bin 801 seyirci ortalaması ile ilk 17 haftanın lideri olmuştu. Fenerbahçe, Passolig Kart sayısında da 976 bin 820 adetle ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan yönetimden taraftara teşekkür mesajı geldi. Kulübün resmi twitter adresinden, "2019-20 Cemil Usta Sezonunun ilk yarısında evimizde oynadığımız maçlarda 39.736 seyirci ortalaması ile ilk sırada yer aldık. Bizi yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe Taraftarına sonsuz teşekkürlerimizle! #Omuz- OmuzaŞampiyonluğa" mesajı paylaşıldı.

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