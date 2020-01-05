Brescia Zajc için beklemede

Devre arasında ayrılması gündemde olan Miha Zajc, Brescia'nın radarına girmişti. Sloven oyuncunun sakatlık durumunu yakından takip eden İtalyan ekibinin, iyileşme sürecine göre harekete geçeceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Devrearasında ayrılması gündemde olan Miha Zajc, Brescia'nın radarına girmişti. Sloven oyuncunun sakatlık durumunu yakından takip eden İtalyan ekibinin, iyileşme sürecine göre harekete geçeceği belirtildi. İlk yarının sonlarında ağır bir sakatlık yaşayan 25 yaşındaki yıldızın, yaklaşık 1 ay sonra takıma dönmesi bekleniyor. F.Bahçe 3.5 milyon euro'ya aldığı Zajc'dan önemli bir gelir bekliyor.