02 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'den Simon Kjaer bombası

İtalyan basını duyurdu! F.Bahçe'den Kjaer bombası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2020

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına ağırlık veren 'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sadık Çiftpınar'ın sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, sezon başında da ilgilendiği eski yıldızı 'i yeniden gündemine aldı.

Sezonun ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden 'de gözler ara transfer dönemine çevrildi... Lige verilen 3 haftalık arada yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için düğmeye bastı.

Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı ve Adil Rami'nin istenen performansı verememesinin ardından savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Kanarya ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yönetim, sezon başında da kadrosuna katmak istediği ancak transferini bitiremediği 'i ara transfer döneminde takıma kazandırmak için harekete geçti.

Vedat Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam

6 AYLIĞINA KİRALANACAK

Sezon başında transfer olduğu Atalanta'da sadece 6 maçta forma giyen Kjaer'in İtalyan ekibinde mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.

"KJAER'İN SAKATLIĞI YOK"

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kjaer'in sakatlığının olmadığını ve oynamama sebebinin ise tamamen teknik bir karar olduğunu belirtti.

İtalyan teknik adam, "Kjaer harika bir futbolcu. Ancak oyun tarzımıza uyum sağlama konusunda zor zaman geçiriyor. Bu yüzden kadroda yok." diye konuştu.

Fenerbahçe'den flaş takas teklifi! Alper Potuk...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam
F.Bahçe'den sürpriz takas! İşte hedefteki isim F.Bahçe'den sürpriz takas! İşte hedefteki isim
Usta yorumcudan Muriç'e övgü dolu sözler! Usta yorumcudan Muriç'e övgü dolu sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör