Fenerbahçe'den flaş takas teklifi! Alper Potuk...

Welinton için takas formülü.. Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'a Welinton için Alper Potuk artı bir miktar para teklif etti. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, transfere dair tüm detayları aktardı.