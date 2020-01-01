02 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı Cruz'la yollarını ayırdı

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2020

Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu 'la yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı 1 senelik sözleşme imzalanan İspanyol oyun kurucunun, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.

'un, 2020 yılına dair sözleşmesindeki bütün alacaklarından vazgeçtiği belirtilirken, oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Cruz, sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da çıktığı 15 maçta 4,9 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

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