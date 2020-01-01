02 Ocak 2020, Perşembe

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Vedat Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile büyük uğraşlar verdiği ve kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Adı şimdiden Manchester United, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham ve Monaco gibi devlerle anılan yıldız golcü için ilk resmi teklif yapıldı. İşte Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe'ye önerilen rakam...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 23:38
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Vedat Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetle kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertli ekip, ilk devreyi 4. olarak kapattı.

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Vedat Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam

17 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden Sarı Kanaryalar, 4 beraberlik 4 de mağlubiyet elde etti. Rakip ağlara 34 gol gönderirken, kalesinde 21 gol gördü.

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Vedat Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerden birisi Vedat Muriç oldu. Sarı-lacivertli formayla harikalar yaratan Muriç, performansıyla göz doldurdu.

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Vedat Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam

Ligde 16 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, 10 gol 3 asistlik katkı sağladı. Gol krallığında ise Sörloth, Cisse ve Stancu'nun ardından Jahovic ile birlikte 4. sırada yer aldı.

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Vedat Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam

MİLLİ TAKIMDA DA ATIYOR

Vedat Muriç'in formasını terlettiği Kosova Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde A Grubu'nda yer aldı. 8. karşılaşmanın sonunda Kosova, grubu 3. olarak tamamladı.

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