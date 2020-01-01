Vedat Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile büyük uğraşlar verdiği ve kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Adı şimdiden Manchester United, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham ve Monaco gibi devlerle anılan yıldız golcü için ilk resmi teklif yapıldı. İşte Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe'ye önerilen rakam...