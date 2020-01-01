02 Ocak 2020, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Vedat Muriç için ilk teklif yapıldı! İşte önerilen rakam
Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile büyük uğraşlar verdiği ve kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Adı şimdiden Manchester United, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham ve Monaco gibi devlerle anılan yıldız golcü için ilk resmi teklif yapıldı. İşte Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe'ye önerilen rakam...
Giriş Tarihi: 01.01.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 23:38
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...