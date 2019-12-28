28 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Thomas sağlık kontrolünden geçti

Malcolm Thomas sağlık kontrolünden geçti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li pivot , sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ulus Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde Thomas'a kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı.

ABD'li basketbolcunun kan değerlerine de bakılırken; eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirildi.

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