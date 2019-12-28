28 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına hazır

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2019

, 'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'daki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

maçı hazırlıklarını tamamlayan , bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye geçecek.

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