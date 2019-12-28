EuroLeague'den Fenerbahçe Beko açıklaması!

EuroLeague Yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun son topta kaybettiği Valencia maçında hakemlerin sonucu belirleyen pozisyonda yanlış karar verdiklerini açıkladı.

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Valencia Basket'e 100-98 mağlup olurken Jordan Loyd'un 8 saniye kala attığı basket sonucu belirlemişti.

Loyd'un sonucu belirleyen basketinde, aynı zamanda Westermann'a savunma faulü çalınmış ve Loyd, serbest atışı da isabetli kullanarak takımını 100-98'lik üstünlüğe taşımıştı. Pozisyon öncesinde ise Fenerbahçe'nin 98-97'lik üstünlüğü bulunuyordu.

Söz konusu pozisyona ilişkin EuroLeague yönetimi ise bir açıklama yayınlayarak hakemlerin yanlış karar verdiklerini belirtti. İşte o açıklama:

"Maçın bitimine 11 saniye kala Valencia takımından Jordan Loyd, topu aldı. Potaya doğru atak ederek 8 saniye kala iki sayılık bir atış kullandı. Atış sırasında Loyd, Westermann ile kurallara aykırı bir şekilde çarpıştı çünkü Westermann, daha erken bir şekilde pozisyon almıştı. Temas, Loyd'un atışı kullanmasından önce gerçekleşti. Westermann'a yanlış şekilde savunma faulu çalınırken, Jordan Loyd'a hücum faul verilip Fenerbahçe Beko'nun yediği iki sayılık basketin iptal edilmesi gerekirdi"

PANATHINAIKOS MAÇINDA DA OLMUŞTU

Panathinaikos maçı sonrasında da benzer bir açıklama yayınlayan EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe'nin mağlubiyetinde hakemlerin yanlış kararının etkisinin olduğunu itiraf etmişti.