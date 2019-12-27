27 Aralık 2019, Cuma

BASKETBOL

CANLI | Fenerbahçe Beko - Valencia

CANLI | Fenerbahçe Beko - Valencia
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 Giriş Tarihi: 27.12.2019

'nde İspanyol ekibi  ile karşılaşıyor. Turnuvada oynadığı son 3 maçtan yenilgiyle ayrılan sarı lacıvertliler çıktığı 15 maçta 5 galibiyet alabildi. Valencia ise 6 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. 20.45'te başlayan karşılaşmayı ASpor.com.tr'den canlı takip edebileceksiniz.

'nde temsilcimiz , 'yı konuk ediyor. 20.45'te başlayan karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Luigi Lamonica, Elias Koromilas, Saulius Racys hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

CANLI | FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 24 - 22 VALENCİA
2. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 48 - 40 VALENCİA
3. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 70 - 59 VALENCİA
4. PERİYOT OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 70 - 61 VALENCİA

Maçtan notlar

Son 5 sezonda 'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı. Deneyimli başantrenör yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin 525. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.

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