Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşıyor. Turnuvada oynadığı son 3 maçtan yenilgiyle ayrılan sarı lacıvertliler çıktığı 15 maçta 5 galibiyet alabildi. Valencia ise 6 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. 20.45'te başlayan karşılaşmayı ASpor.com.tr'den canlı takip edebileceksiniz.

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Valencia'yı konuk ediyor. 20.45'te başlayan karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Luigi Lamonica, Elias Koromilas, Saulius Racys hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

CANLI | FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 24 - 22 VALENCİA

2. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 48 - 40 VALENCİA

3. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 70 - 59 VALENCİA

4. PERİYOT OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 70 - 61 VALENCİA

Maçtan notlar

Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı. Deneyimli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin 525. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.