27 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues hırs küpü

Garry Rodrigues hırs küpü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.12.2019

'in 15. haftasında oynanan ve 3-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve cezası sona eren , maçı öncesi hırs küpü...

Teknik direktör 'ın şans vermesi halinde sol kanatta görev yapacak olan yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Yanal'ın özellikle son vuruşlarda daha iyi olmasını istediği Rodrigues, idmanların ardından şut çalışması yapıyor.

F.Bahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Anlaşma sağlandı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Yanal'ın planları altüst oldu F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Yanal'ın planları altüst oldu
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Anlaşma sağlandı
F.Bahçe yıldız golcünün transferini bitiriyor! Bedavaya gelecek F.Bahçe yıldız golcünün transferini bitiriyor! Bedavaya gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör