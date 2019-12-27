27 Aralık 2019, Cuma
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Garry Rodrigues hırs küpü
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 3-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve cezası sona eren Garry Rodrigues, Çaykur Rizespor maçı öncesi hırs küpü...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde sol kanatta görev yapacak olan yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Yanal'ın özellikle son vuruşlarda daha iyi olmasını istediği Rodrigues, idmanların ardından şut çalışması yapıyor.
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