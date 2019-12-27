Ersun Yanal'dan öğrencilerine uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi oyuncularını uyardı. Tecrübeli teknik adam, öğrencileriyle gerçekleştirdiği toplantıda “Beşiktaş karşısındaki isteği ve mücadeleyi Rize’de de göstermelisiniz. Derbi galibiyetinin daha anlamlı olması için 3 puanı almak zorundayız. Kulaklarınızı tıkayın, sahaya odaklanın” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Yanal, Beşiktaş maçındaki mücadelelerinden dolayı bir kez daha tebrik ettiği futbolcularına Rizespor sınavının önemini anlattı. Öğrencilerinden aynı isteği ve mücadeleyi 17. haftada da göstermelerini isteyen tecrübeli hoca, "Beşiktaş galibiyetinin daha anlamlı olması için ilk yarının son maçından da 3 puanla ayrılmalıyız. Artık kazanmayı alışkanlık haline getiren bir Fenerbahçe istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ"

Sarı-lacivertlilerin hocası, sözlerine şöyle devam etti: "Kaybettiğimiz maçlardan sonra olduğu gibi kazandığımız maçlardan sonra da bir şekilde eleştiriliyoruz. Herkesin kulağını tıkayıp, sahaya odaklanmasını istiyorum. Deplasmanda 4 haftadır galibiyet sevinci yaşayamadık. Rize karşısında alacağımız 3 puan bu açıdan da çok önemli olacak. Rakiplerimizin de puan kaybetme ihtimalini düşünürsek, Rize karşısında alacağımız galibiyetle ikinciliğe kadar çıkabiliriz. Bu da ikinci yarı öncesi rakiplerimize ciddi bir mesaj olacaktır."