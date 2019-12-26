26 Aralık 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

F.Bahçe Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.12.2019

'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapıldı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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