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Fenerbahçe Fabio Coentrao ile büyük ölçüde anlaştı

Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, yıldız futbolcu Fabio Coentrao ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
26.12.2019

Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir süredir sol bek arayışlarına devam ederken, yaklaşık 15 gündür gizli bir operasyon yürüten Fenerbahçeli kurmaylar, Fabio Coentrao ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Futbolmatik programına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı. İşte transfere dair tüm detaylar...

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