27 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ozan Tufan ile 2024 yılına kadar sözleşme uzattı

F.Bahçe'den 4 yıllık imza! Resmen duyuruldu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 Giriş Tarihi: 27.12.2019

ekiplerinden yıldız orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli oyuncunun kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu 'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.

2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe Ozan Tufan ile 2024 yılına kadar sözleşme uzattı

Ozan Tufan da sözleşme sonrası açıklama yayınladı. Yıldız oyuncunun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili Ailem; Sarı lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmemin 5'inci yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçe'm ve bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe'de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Bugün, çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım. Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum. Emre ağabeyin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım! Sözleşme yenileme sürecinde emeği geçen başta başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, teknik direktörümüz Ersun Yanal, Volkan Demirel ve kaptanımız Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim."

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