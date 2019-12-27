27 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Rizespor hazırlıklarına devam etti
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 Giriş Tarihi: 27.12.2019

, ’in 17’nci haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Rize'ye gidecek.

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