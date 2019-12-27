Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusuyla ilgili transfer gelişmesi yaşandı. Bu transfer için söylenilen miktar ise tam 30 milyon euro! Ersun Yanal'ın en çok tercih ettiği isimlerin başında gelen oyuncu için Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı. Peki hangi takım sarı-lacivertlilerden hangi oyuncuyu istedi? İşte transfer gelişmesinin detayları...