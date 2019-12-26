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İngiliz devi kancayı taktı! Fenerbahçe'ye 30 milyon euro...
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusuyla ilgili transfer gelişmesi yaşandı. Bu transfer için söylenilen miktar ise tam 30 milyon euro! Ersun Yanal'ın en çok tercih ettiği isimlerin başında gelen oyuncu için Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı. Peki hangi takım sarı-lacivertlilerden hangi oyuncuyu istedi? İşte transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 12:17
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