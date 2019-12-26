26 Aralık 2019, Perşembe

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İngiliz devi kancayı taktı! Fenerbahçe'ye 30 milyon euro...

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusuyla ilgili transfer gelişmesi yaşandı. Bu transfer için söylenilen miktar ise tam 30 milyon euro! Ersun Yanal'ın en çok tercih ettiği isimlerin başında gelen oyuncu için Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı. Peki hangi takım sarı-lacivertlilerden hangi oyuncuyu istedi? İşte transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 12:17
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İngiliz devi kancayı taktı! Fenerbahçe'ye 30 milyon euro...

Beşiktaş galibiyetiyle zirve yarışına tekrardan dahil olan Fenerbahçe'de gözler artık transfer döneminde...

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İngiliz devi kancayı taktı! Fenerbahçe'ye 30 milyon euro...

Orta saha ve yedek forvet için girişimlerde bulunan sarı-lacivertli ekip, sol bek transferi için de çalışmaları hızlandırmıştı.

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İngiliz devi kancayı taktı! Fenerbahçe'ye 30 milyon euro...

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyordu.

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İngiliz devi kancayı taktı! Fenerbahçe'ye 30 milyon euro...

Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi amaçlandıran sarı-lacivertlilerin önceliği sol bek transferi...

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İngiliz devi kancayı taktı! Fenerbahçe'ye 30 milyon euro...

SOL BEKİN PARASI ÇIKIYOR MU?

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanmasının ardından ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçına kadar sol beksiz yoluna devam etmişti.

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