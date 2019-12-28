28 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Açıklama devrede

Açıklama devrede
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Hafta içi beklenen açıklamayı yapmayan Yanal’ın, Çaykur Rizespor sınavı öncesi susma kararı aldığı devre arası kampında konuşacağı bildirildi.

F.Bahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş zaferi sonrası "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan F.Bahçe kazandı. Soru almayayım, açıklamayı hafta içinde basın toplantısı ile yapacağım" ifadelerini kullanmış ve herkes bu açıklamaları merakla beklemişti. Ancak Yanal'ın herhangi bir açıklama yapmaması gözleri yeniden tecrübeli hocaya çevirirken, Yanal'ın devre arasını beklediği bildirildi. Yanal, kurmayları ile konuyu değerlendirirken, yapacağı bu açıklamaların Rize maçı öncesi olması yerine devre arası Antalya kampında yapılmasının en mantıklı seçim olduğuna kanaat getirdi. Ayrıca ertelenen bu açıklamaların iddia edildiği gibi istifa ve benzeri konularla bir ilgisinin olmadığı kaydedildi.
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