27 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Dertlasman!

Dertlasman!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.12.2019

'de 'in 17. ve son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi deplasman istatistikleri korkutuyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon dışında sadece Denizlispor deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon dışında sadece deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, 'ın 2. kez takımın başına geçtiği günden bu yana İstanbul dışında iki maç kazanabildi. (Denizlispor 2-1 ve BB Erzurumspor 1-0). Bu periyotta İstanbul dışında 14 maç yapan , 5'inde berabere kaldı, 7'sinde ise mağlup oldu.

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