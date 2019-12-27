27 Aralık 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Dertlasman!
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. ve son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi deplasman istatistikleri korkutuyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon İstanbul dışında sadece Denizlispor deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon İstanbul dışında sadece Denizli deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın 2. kez takımın başına geçtiği günden bu yana İstanbul dışında iki maç kazanabildi. (Denizlispor 2-1 ve BB Erzurumspor 1-0). Bu periyotta İstanbul dışında 14 maç yapan Fenerbahçe, 5'inde berabere kaldı, 7'sinde ise mağlup oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı