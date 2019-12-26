26 Aralık 2019, Perşembe

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Fenerbahçe yıldız golcünün transferini bitiriyor! Bedavaya gelecek

Süper Lig'de zorlu Çaykur Rizespor deplasmasmanından 3 puanla dönerek devre arasına kayıpsız girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler artık tamamen transfere çevrilmiş durumda. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertlilere transfer piyangosu İngiltere'den vurdu. Yıldız futbolcu transferde Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 21:52
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Fenerbahçe yıldız golcünün transferini bitiriyor! Bedavaya gelecek

Arayışlarını son sürat devam eden Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu.

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Fenerbahçe yıldız golcünün transferini bitiriyor! Bedavaya gelecek

Sarı-lacivertliler ligde ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek büyük moral depolamıştı.

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Fenerbahçe yıldız golcünün transferini bitiriyor! Bedavaya gelecek

Bütün camia şampiyonluk için kenetlenirken Fenerbahçeli kurmaylar transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe yıldız golcünün transferini bitiriyor! Bedavaya gelecek

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler hummalı bir çalışma içinde.

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Fenerbahçe yıldız golcünün transferini bitiriyor! Bedavaya gelecek

Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe transferde ince eleyip sık dokuyor.

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