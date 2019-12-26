26 Aralık 2019, Perşembe
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Fenerbahçe yıldız golcünün transferini bitiriyor! Bedavaya gelecek
Süper Lig'de zorlu Çaykur Rizespor deplasmasmanından 3 puanla dönerek devre arasına kayıpsız girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler artık tamamen transfere çevrilmiş durumda. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertlilere transfer piyangosu İngiltere'den vurdu. Yıldız futbolcu transferde Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 21:52
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