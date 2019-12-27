27 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Valencia

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Valencia
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Avrupa Ligi'nde bu sezon beklentilerin altında kalan Beko, zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler, 'nda 'yı ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Geride kalan 15 haftada yalnızca 5 galibiyet alan Obradovic'in öğrencileri, 10 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Bu arada Avrupa kupalarında 524 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlilerin, 300'ünde rakiplerine üstünlük sağladı, 224 yenilgi aldı.

ÜLKER SALONU SARIYA BOYANACAK

Bu sezon Avrupa'da alınan başarısız sonuçlara rağmen Beko'ya büyük destek veren taraftarlar, bugün de 'ndaki yerini alacak. Salonu doldurması beklenen 12. adam, önceki maçlarda olduğu gibi yine tek renk olacak. Sosyal medyada duyuru yapan Fenerbahçe taraftarları, maça gelecek herkesin sarı giyinmesi için çağrıda bulunuyor.

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