Fenerbahçe Beko'nun rakibi Valencia
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe Beko, zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ülker Salonu'nda Valencia'yı ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
Geride kalan 15 haftada yalnızca 5 galibiyet alan Obradovic'in öğrencileri, 10 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Bu arada Avrupa kupalarında 524 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlilerin, 300'ünde rakiplerine üstünlük sağladı, 224 yenilgi aldı.
ÜLKER SALONU SARIYA BOYANACAK
Bu sezon Avrupa'da alınan başarısız sonuçlara rağmen Fenerbahçe Beko'ya büyük destek veren taraftarlar, bugün de Ülker Salonu'ndaki yerini alacak. Salonu doldurması beklenen 12. adam, önceki maçlarda olduğu gibi yine tek renk olacak. Sosyal medyada duyuru yapan Fenerbahçe taraftarları, maça gelecek herkesin sarı giyinmesi için çağrıda bulunuyor.
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