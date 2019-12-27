27 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

"2020 Fenerbahçe'nin yılı olacak"

2020 Fenerbahçe'nin yılı olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Fenerbahçeli futbolcu , ’ı iyi oynayarak yendiklerini belirtti, “2020’de alnımızın akıyla şampiyon olmak, kupayı da alıp ikide iki yapmak istiyoruz” dedi

Sarı-lacivertli takımın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden , FBTV'de derbisi ve sezonu değerlendirdi. Yetenekli oyuncu, derbiye kredilerini tüketmiş bir şekilde çıktıklarını belirterek, "Galibiyete ihtiyacımız vardı. Çünkü bir hafta önce mağlubiyet almıştık. Çok güzel bir maç oldu. Önemli olan üç puan ama ortaya koyduğun oyun da önemli. Bazen çok iyi oynarsın ama puan alamazsın. Bazen çok iyi oynayıp berabere kalırsın. Ama çok iyi oynayarak üç puanı alırsan çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı. Deniz, hala lider olmadıklarına da dikkat çekerek, "Önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak. (İlk yarıda) Son maçımızı ile oynayacağız. Elimizden geleni yapıp kazanarak hedeflerimize doğru ilerlemek istiyoruz. Alnımızın teriyle şampiyon olmak, kupayı da alıp ikide iki yapmak istiyoruz. İnşallah 2020 'nin yılı olacak" diye konuştu.

"DEPLASMANDA AGRESİF DEĞİLİZ"

Deplasmandaki puan kayıplarıyla ilgili de konuşan Deniz, "Kendi evimizde oynadığımız futbolu herkes görüyor. Deplasman maçlarındaysa bunun biraz uzağındayız. Biraz daha yumuşak oynuyoruz, agresiflikten uzak kalıyoruz. Deplasman maçlarında da iç sahada olduğu gibi olmalıyız" dedi.

"UYUM SÜRECİNİ TAMAMLADIM"

Türüç kendi performansı içinse, "Buraya adapte olduğumu düşünüyorum. Biraz zaman aldı ama böyle büyük bir kulübe gelmek kolay değil. Oynamadığım sürece mutsuzum. Ama oynadığım zaman da çok mutluyum. En önemlisi takımın iyi olması. Daha iyi işler yapacağız" yorumunda bulundu.

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