27 Aralık 2019, Cuma
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Anadolu'nun yeni gözdeleri
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulamayan Mehmet Ekici ile Alper Potuk, ara transfer döneminde Anadolu kulüplerinin yolunu tutacak.
Mehmet için Göztepe'nin ısrarcı olduğu belirtilirken, 1 milyon euro bonservis bedelini de gözden çıkardığı öğrenildi. Alper'i kadrosuna katmayı hedefleyen Sivasspor'un ise bu oyuncuyu kiralamak istediği kaydedildi.
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