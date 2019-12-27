27 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Anadolu'nun yeni gözdeleri

Anadolu'nun yeni gözdeleri
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Bu sezon 'de beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulamayan ile , ara döneminde kulüplerinin yolunu tutacak.

Mehmet için 'nin ısrarcı olduğu belirtilirken, 1 milyon euro bonservis bedelini de gözden çıkardığı öğrenildi. Alper'i kadrosuna katmayı hedefleyen 'un ise bu oyuncuyu kiralamak istediği kaydedildi.

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