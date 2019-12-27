Anadolu'nun yeni gözdeleri

Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulamayan Mehmet Ekici ile Alper Potuk, ara transfer döneminde Anadolu kulüplerinin yolunu tutacak.

Mehmet için Göztepe'nin ısrarcı olduğu belirtilirken, 1 milyon euro bonservis bedelini de gözden çıkardığı öğrenildi. Alper'i kadrosuna katmayı hedefleyen Sivasspor'un ise bu oyuncuyu kiralamak istediği kaydedildi.