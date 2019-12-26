Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu

İlk yarıda son haftaya girilirken Beşiktaş derbisinde aldığı 3 puanla moral depolayan sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Ligin ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı transfer döneminde yapılacak takviyelerinde yanında, takımdan gönderilecek isimler de belli olmaya başladı. Beklenen katkıyı veremeyen isimlerle yolların ayrılmasını isteyen Yanal, giden oyunculardan gelecek paralarla transfere kaynak yaratma amacında. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...