26 Aralık 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu

İlk yarıda son haftaya girilirken Beşiktaş derbisinde aldığı 3 puanla moral depolayan sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Ligin ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı transfer döneminde yapılacak takviyelerinde yanında, takımdan gönderilecek isimler de belli olmaya başladı. Beklenen katkıyı veremeyen isimlerle yolların ayrılmasını isteyen Yanal, giden oyunculardan gelecek paralarla transfere kaynak yaratma amacında. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 19:17
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu

İlk yarıda son haftaya girilirken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu

Son hafta oynanan Beşiktaş mücadelesini 3-1 kazanarak moral depolayan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırma planı yapıyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu

Yapılacak transferlerde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda bir transfer rotası izleyecek.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu

Bazı isimleri takımdan göndererek kaynak oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe'de Victor Moses ismi öne çıkıyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu İngiliz ekibi Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladı. Ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle takıma beklenen katkıyı veremedi.

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