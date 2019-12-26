26 Aralık 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ersun Yanal'ın planları altüst oldu
İlk yarıda son haftaya girilirken Beşiktaş derbisinde aldığı 3 puanla moral depolayan sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Ligin ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı transfer döneminde yapılacak takviyelerinde yanında, takımdan gönderilecek isimler de belli olmaya başladı. Beklenen katkıyı veremeyen isimlerle yolların ayrılmasını isteyen Yanal, giden oyunculardan gelecek paralarla transfere kaynak yaratma amacında. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 19:17
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı