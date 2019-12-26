26 Aralık 2019, Perşembe

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Fenerbahçe FIFA'lık oldu! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu zamanında NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bulduğu şansları iyi değerlendirmişti. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun eski kulübüyle FIFA'lık oldu. NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu bonservisinin yarısını ödemediği için FIFA'ya başvurduklarını ifade etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 13:52
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Fenerbahçe FIFA'lık oldu! Ferdi Kadıoğlu...

Bir radyo programına konuk olan Wilco van Schaik, Ferdi Kadıoğlu transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Schaik, sarı lacivertli kulübün ilk taksidi bir gün içerisinde yatırdığını ancak o günden sonra herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

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Fenerbahçe FIFA'lık oldu! Ferdi Kadıoğlu...

FIFA' ya başvurduklarını ifade eden Wilco van Schaik, Fenerbahçe aleyhine sert cezai yaptırımlar alınmasını istediklerini açıkladı. Schaik ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun geri çağırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

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Fenerbahçe FIFA'lık oldu! Ferdi Kadıoğlu...

Wilco van Schaik'in Fenerbahçe ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yaptığı çok konuşulacak açıklamaların tamamı şu şekilde:

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Fenerbahçe FIFA'lık oldu! Ferdi Kadıoğlu...

"Fenerbahçe son zamanlarda büyük borçların altına giriyor. Geçen sezon küme düşmekten sonra anda kurtulup, bu yüzden bu sene Avrupa'ya gidemediler."

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Fenerbahçe FIFA'lık oldu! Ferdi Kadıoğlu...

"Böylesine işler Türk kulüplerinde daha fazla oluyor. Fenerbahçe gibi bir takım, ödemesi gereken parayı ödemiyor. Avukatlarımızla birlikte bu sorunu çözmeye çalışıyoruz."

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