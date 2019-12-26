26 Aralık 2019, Perşembe
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Fenerbahçe FIFA'lık oldu! Ferdi Kadıoğlu...
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu zamanında NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bulduğu şansları iyi değerlendirmişti. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun eski kulübüyle FIFA'lık oldu. NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu bonservisinin yarısını ödemediği için FIFA'ya başvurduklarını ifade etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 13:52
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