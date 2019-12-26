26 Aralık 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Serdar Aziz'e Rus kancası

Serdar Aziz'e Rus kancası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Mathias Zanka ve Adil Rami'de hayal kırıklığı yaşayan 'de savunmada liderliği üstlenen , Rus ekiplerinin radarına girdi. Bu sezon sergilediği başarılı futbolla dikkatleri çeken tecrübeli oyuncuya ve 'ın talip olduğu bildirildi.

Kazan'lı yetkililerin, 29 yaşındaki stoper için eski oyuncuları 'den bilgi istediği belirtiliyor. Ligde bu sezon 9 maçta forma giyen , 2 gol kaydetti. Ocak ayında G.Saray'dan bedelsiz olarak 'ye gelen oyuncunun, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin Serdar'ı kolay bırakmayacağı ifade edildi.

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