Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.
Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı.
Deneyimli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'NİN 525. MAÇI
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.
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