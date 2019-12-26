26 Aralık 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 16. haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı 'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan , 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı.

Deneyimli başantrenör yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'NİN 525. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.

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