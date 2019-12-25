25 Aralık 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor... Ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirerek sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Yapacağı transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimleri de belirleyen Kanarya'da yeni sezonun kadro planlaması da şimdiden yapılıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin dünyaca ünlü yıldızın menajeriyle görüştüğü ve anlaşma noktasına vardığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 20:55
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