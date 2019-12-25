25 Aralık 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor... Ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirerek sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Yapacağı transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimleri de belirleyen Kanarya'da yeni sezonun kadro planlaması da şimdiden yapılıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin dünyaca ünlü yıldızın menajeriyle görüştüğü ve anlaşma noktasına vardığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 20:55
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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 3-1 mağlup ederek lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Fenerbahçe'nin gollerini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü Atiba'dan geldi.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

15. haftada oynanan Sivasspor maçında kritik bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, derbi galibiyetiyle birlikte sezonun ilk yarısının bitimine 1 hafta kala moral buldu.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Beşiktaş maçının ardından 17. haftada oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına başlayan Kanarya, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek sezonun ilk yarısını en iyi şekilde tamamlamak istiyor.

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