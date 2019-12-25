25 Aralık 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe

Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.12.2019

Ligin 16. haftası öncesi belirlenen şampiyonluk oranları, F.Bahçe'nin galibiyeti sonrası güncellendi. İlk sırayı alan sarı-lacivertlilere verilen oran 3'ten 2.70'e düştü.

'a verilen 4.25'lik oran 4.50'ye, G.Saray'ın ise 4.25'ten 6.50'ye yükseldi. 'ın şampiyonluk oranı 4.75'ten 4.50'ye, 'un da 9'dan 8'ye indi.

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