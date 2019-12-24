24 Aralık 2019, Salı
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Kruse Sadık'ı ağlattı
Giriş Tarihi: 24.12.2019
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Beşiktaş derbisindeki penaltı golünden sonra çapraz bağ ameliyatı olan Sadık'ın formasını açmıştı. Alman yıldızın bu jesti Sadık'ı duygulandırdı.
Sezonu kapatan Çiftpınar, sosyal medyadan şu açıklamayı paylaştı: "Bu talihsiz sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım. Ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız. İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. İnşallah mutlu sona ulaşmayı Rabbim bize nasip eder."
İşte o paylaşım:
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