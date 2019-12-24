Ozan Tufan'dan pes dedirten görüntü! Beşiktaş derbisinin ardından...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenmiş ve sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Orta sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcu attığı güzel golle performansını taçlandırdı. Derbi maçından sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti. Fenerbahçe taraftarı da sosyal medya üzerinden bu fotoğraf için birçok yorumda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 21:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





