25 Aralık 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ozan Tufan'dan pes dedirten görüntü! Beşiktaş derbisinin ardından...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenmiş ve sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Orta sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcu attığı güzel golle performansını taçlandırdı. Derbi maçından sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti. Fenerbahçe taraftarı da sosyal medya üzerinden bu fotoğraf için birçok yorumda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 21:38
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Ozan Tufan'dan pes dedirten görüntü! Beşiktaş derbisinin ardından...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu.
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Ozan Tufan'dan pes dedirten görüntü! Beşiktaş derbisinin ardından...
Sarı-lacivertlilerde bir dönem istenmeyen adam ilan edilen milli futbolcu adeta yeniden doğdu.
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Ozan Tufan'dan pes dedirten görüntü! Beşiktaş derbisinin ardından...
Fenerbahçe'de U21 takımına gönderilen genç futbolcu Alanyaspor'a kiralandıktan sonra Sergen Yalçın'la birlikte bambaşka bir yapıya büründü.
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Ozan Tufan'dan pes dedirten görüntü! Beşiktaş derbisinin ardından...

Yaz transfer sezonunda sarı-lacivertli takıma dönen genç futbolcu, adeta yeni bir transfer gibi karşılandı.
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Ozan Tufan'dan pes dedirten görüntü! Beşiktaş derbisinin ardından...
16. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de bütün maçlarda forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi.
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