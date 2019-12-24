25 Aralık 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ozan Tufan'dan pes dedirten görüntü! Beşiktaş derbisinin ardından...
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenmiş ve sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Orta sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcu attığı güzel golle performansını taçlandırdı. Derbi maçından sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti. Fenerbahçe taraftarı da sosyal medya üzerinden bu fotoğraf için birçok yorumda bulundu.
Giriş Tarihi: 24.12.2019 21:38
- 1
- 29
- 2
- 29
- 3
- 29
- 4
- 29
- 5
- 29
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı