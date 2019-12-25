25 Aralık 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 Giriş Tarihi: 25.12.2019

'in 17'nci haftasında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ozan Tufan Diyarbakırlı öğrencileri sevindirdi Ozan Tufan Diyarbakırlı öğrencileri sevindirdi
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Canlı yayında açıkladı! Ersun Yanal vazgeçti Canlı yayında açıkladı! "Ersun Yanal vazgeçti"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör