23 Aralık 2019, Pazartesi
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Real Madrid sahasında puan kaybetti
Giriş Tarihi: 23.12.2019
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın baştan sonuna kadar sahada rakibine üstünlük kuran Real Madrid, yakaladığı çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremedi. Eflatun beyazlıların üç şutunda top direkten döndü.
Kontrataklarla tehlikeli olan Athletic Bilbao ise son vuruşlarda kaleci Thibaut Courtois'yı geçemedi.
Bu sonuçla puanını 37'ye çıkartan Real Madrid, şampiyonluk yarışında lider Barcelona'nın iki puan gerisinde kaldı.
Athletic Bilbao ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.
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