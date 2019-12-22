23 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Real Madrid sahasında puan kaybetti

Real Madrid sahasında puan kaybetti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2019

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 18. haftasında , sahasında oynadığı maçta ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın baştan sonuna kadar sahada rakibine üstünlük kuran , yakaladığı çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremedi. Eflatun beyazlıların üç şutunda top direkten döndü.

Kontrataklarla tehlikeli olan ise son vuruşlarda kaleci Thibaut Courtois'yı geçemedi.

Bu sonuçla puanını 37'ye çıkartan Real Madrid, şampiyonluk yarışında lider Barcelona'nın iki puan gerisinde kaldı.

Athletic Bilbao ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.

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