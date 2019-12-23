23 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Tartışması bol derbi!

Tartışması bol derbi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2019

F.Bahçe’nin penaltısı, 2. gol öncesi Diaby’nin yerde kalması tartışıldı. Serdar-Vida mücadeleleri de çok konuşuldu. Hakem Çakır, iki tarafın da tepkisini çekti.

Bir derbi daha geride kalırken, tartışmalı pozisyonlar yine maça damga vurdu. Bunlardan ilki penaltı pozisyonunda yaşandı. 20. dakikada Gustavo'nun ortası Rebocho'dan sekti. Bu pozisyon sonrası VAR'dan uyarı geldi. Hakem Cüneyt Çakır, görüntüleri izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. İkinci tartışma ise Fenerbahçe'nin 2. golü öncesindeydi. Diaby, orta sahada 3 rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalıp faul bekledi. Devam kararı sonrası topu süren Ozan Tufan golünü attı.

ÇAKIR'A PENALTI TEPKİSİ

Serdar ve Vida arasında yaşanan itişmelerde de Beşiktaşlılar penaltı bekledi. 14. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı korner sırasında Serdar, arkadan gelerek Vida'ya omuz vurdu. 49. dakikadaki olayda da serbest vuruşta ceza alanı içinde Serdar, Vida'yı müdahale ederek indirdi. Hakem Çakır, bu pozisyonları süzemezken, VAR'dan da bir uyarı gelmemesi Beşiktaşlıları çıdırttı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyada VAR ve Çakır'a tepki gösteren mesajlar attılar.

N'KOUDOU'DA KARAR DEVAM

Siyah-beyazlı takımın bir başka penaltı beklediği pozisyon ise Nkoudou ile yaşandı. Nkoudou, ceza sahasındayken Isla'nın arkadan çekmesi hakem Çakır'ın gözü önünde olmasına rağmen penaltı olarak değerlendirilmedi.

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