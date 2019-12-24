24 Aralık 2019, Salı

FENERBAHÇE

"İçine Beckham kaçmış"

İçine Beckham kaçmış
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.12.2019

zaferinin baş mimarlarından birisi de 'dı... Müthiş füzesinin yanında 7 ikili mücadele, 8 top kazanıp yıldızlaşan Ozan, ’yı hayran bıraktı.

Ceza sahası dışından müthiş bir gol atan genç oyuncu, 7 ikili mücadele, 8 de sahipsiz top kazandı. Sahada basmadık yer bırakmayan milli futbolcuya, scoutlarının da hayran kaldığı bildirildi. İspanyol ekibinin, Ozan'ı için not ettiği belirtiliyor. Ozan'a sosyal medyada da çok sayıda övgü geldi. İşte o mesajlardan bazıları:

# Pogba gel buraya kardeşim 'ın getir götürünü yapacak birisi lazım.

# Ozan 'de top oynuyor olsa 30 milyon euro'luk topçu, sıfır abartı.

# Ozan Tufan'ın gol attığı yerden taksimetre kaç yazar.

# Ozan'ın içine Beckham kaçmış.

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