"İçine Beckham kaçmış"

Beşiktaş zaferinin baş mimarlarından birisi de Ozan Tufan'dı... Müthiş füzesinin yanında 7 ikili mücadele, 8 top kazanıp yıldızlaşan Ozan, Sevilla’yı hayran bıraktı.

Ceza sahası dışından müthiş bir gol atan genç oyuncu, 7 ikili mücadele, 8 de sahipsiz top kazandı. Sahada basmadık yer bırakmayan milli futbolcuya, Sevilla scoutlarının da hayran kaldığı bildirildi. İspanyol ekibinin, Ozan'ı transfer için not ettiği belirtiliyor. Ozan'a sosyal medyada da çok sayıda övgü geldi. İşte o mesajlardan bazıları:

# Pogba gel buraya kardeşim Ozan Tufan'ın getir götürünü yapacak birisi lazım.

# Ozan İngiltere'de top oynuyor olsa 30 milyon euro'luk topçu, sıfır abartı.

# Ozan Tufan'ın gol attığı yerden taksimetre kaç yazar.

# Ozan'ın içine Beckham kaçmış.